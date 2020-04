Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Viele Hinweise nach räuberischer Erpressung

Altenglan - Landkreis Kusel (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei haben am 3. April 2020 eine Öffentlichkeitsfahndung nach zwei unbekannten Männern veröffentlicht (wir berichteten https://s.rlp.de/MCChL) und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Zwei Täter sind am Donnerstag, 19. März 2020, in ein Haus in Altenglan eingedrungen. Dort kam es zum Kontakt mit der 57-jährigen Bewohnerin. Die Täter bedrohten die Frau und beraubten sie.

Auf den Fahndungsseiten der Polizei Rheinland-Pfalz sind Fotos der mutmaßlichen Täter veröffentlicht: https://s.rlp.de/TvbNA. Sie zeigen die beiden Männer, als sie nach der Tat an Geldautomaten in Baumholder (Landkreis Birkenfeld) und Freisen (Saarland) mit der geraubten Bankkarte Bargeld abheben wollen.

Aus der Bevölkerung gingen zahlreiche Hinweise auf die Gesuchten ein, denen die Kriminalpolizei nachging. Mittlerweile ist zwar die Herkunft der orangefarbenen Arbeitsjacke, die einer der mutmaßliche Täter trug, bekannt. Die Tatverdächtigen konnten aber bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizei sucht weiter nach Zeugen. Wer kennt die beiden auf den Fotos abgebildeten Männer, weiß woher sie kommen oder hat sie am Tatabend in Altenglan, Baumholder oder Freisen gesehen? Hilfreich sind auch Hinweise zu Fahrzeugen, die von den Tätern benutzt wurden. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |mhm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell