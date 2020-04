Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Neuhausen ob Eck - Worndorf Brand verursacht großen Schaden 24.04.2020

Neuhausen ob Eck - Worndorf (ots)

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am heutigen Freitagmorgen im Bereich einer Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses in der Sonnenhalde in Worndorf ein Feuer ausgebrochen. Die Hausbesitzer und ein Zeuge versuchten den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen und atmeten hierbei Rauchgase ein. Die Freiwilligen Feuerwehren Neuhausen ob Eck, Worndorf und Mühlheim konnte den Brand löschen, die leicht verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf 100.000 Euro belaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell