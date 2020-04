Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Starke Rauchentwicklung durch verkohlte Schutzmasken (24.04.2020)

Rottweil (ots)

Zu einem vermeintlichen Brand mit starker Rauchentwicklung im "Kapuziner" rückte die Feuerwehr am Vormittag gegen 10 Uhr in die Neutorstraße aus. Eine 63-jährige Bewohnerin hatte Schutzmasken aus Stoff in einem Topf mit Wasser abgekocht und vergessen, den Topf rechtzeitig vom Herd zu nehmen. Nachdem das Wasser verdampft war, brannten die Stoffmasken im Topf an und verursachten den starken Rauch. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden.

