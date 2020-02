Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Gesamtschule: Polizei sucht Zeugen

Unna (ots)

Bislang noch unbekannte Täter sind zwischen Freitag (14.02.2020), 22.00 Uhr, und Montag (17.02.2020), 07.00 Uhr, in eine Gesamtschule an der Herderstraße in Unna eingebrochen, indem sie die Fensterscheibe eines Klassenraums einschlugen und den Fenstergriff umlegten. Anschließend versuchten sie die abgeschlossene Tür des Klassenzimmers aufzuhebeln, um in den Schulflur zu gelangen - dieser Versuch scheiterte. Die Unbekannten flüchteten. Ob etwas gestohlen wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

