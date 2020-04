Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (K 6158

Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall - Zeugen gesucht (24.04.2020)

K 6158 / Singen (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und Sachschaden von rund 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Freitagmorgen gegen 08.15 Uhr auf der K 6158 ereignet hat. Ein 20-jähriger VW-Fahrer befuhr die Kreisstraße von Überlingen am Ried kommend in Richtung Radolfzell. Als er auf dieser Strecke ein vorausfahrendes Auto überholen wollte, musste er den Vorgang abbrechen, da ihm ein Motorrad entgegenkam. Beim Wiedereinordnen nach rechts verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der VW, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte den VW-Fahrer in ein Krankenhaus. Der Fahrer des vorausfahrenden Auto, welches der Verunfallte überholen wollte sowie der entgegenkommende Motorradfahrer fuhren weiter ohne anzuhalten. Die Polizei sucht nun Zeugen sowie die beiden Fahrzeugführer (Pkw und Motorrad) und bittet diese sich bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0 zu melden.

