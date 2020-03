Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegen Steinbrocken gekracht - Polizei sucht Unfallverursacher

Otterberg (ots)

Ein 33-jähriger Autofahrer ist bei einem Ausweichmanöver am Mittwochmorgen auf der Landstraße zwischen Otterberg und Schneckenhausen gegen einen Steinbrocken gekracht. Der entgegenkommende Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Er hatte zuvor eine Kurve geschnitten und war mit seinem Auto auf die Gegenspur geraten. Der 33-Jährige wich aus, um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannte zu verhindern. Sein Wagen krachte dabei gegen den Steinbrocken am Straßenrand. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei schätzt ihn auf mindestens 4.000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr weiter. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht und bittet um Hinweise. Wem ist auf der Landstraße zwischen Otterberg und Schneckenhausen gegen 6:45 Uhr ein dunkles Fahrzeug aufgefallen? Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

