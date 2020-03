Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Illegale Müllablagerungen

Sembach und Schopp (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Illegal ihren Abfall "entsorgt" haben Unbekannte in einem Waldstück bei Sembach und bei Schopp.

Sperrmüll und Elektroschrott warfen Umweltfrevel zwischen der Bundesstraße 270 und der Hirschalbe bei Schopp in den Wald. In Sembach, abseits der Landstraße zwischen Neuhemsbach und Sembach, entledigten sich Unbekannte den Bauteilen eines alten Daches, unter anderem vermutlich asbesthaltigen Eternitplatten. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise. Wer hat in den vergangenen Tagen Verdächtiges wahrgenommen oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

