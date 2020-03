Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Unfallflucht Verdächtigen ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Ein 71-jähriger Autofahrer wird verdächtigt, nach einem Unfall am Mittwoch in der Kanstraße, Fahrerflucht begangen zu haben. Dem Mann wird vorgeworfen, einen geparkten Wagen beschädigt zu haben. Beim Vorbeifahren berührte er mit einem Außenspiegel seines Pkw, einen Spiegel des parkenden Autos. Es entstand Unfallschaden, den die Polizei auf mindestens 500 Euro schätzt. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall, merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die Beamten kamen so dem 71-Jährgen auf die Spur. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. |erf

