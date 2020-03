Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Christoph Maurer jetzt offiziell Polizeichef im Musikantenland

Bild-Infos

Download

Kusel (ots)

Er ist zwar schon seit 1. September vergangenen Jahres Hausherr in den Amtstuben der Polizei in der Trierer Straße, seit heute (Donnerstag, 5. März 2020) ist Christoph Maurer auch offiziell in sein Amt eingeführt worden. Polizeipräsident Michel Denne ernannte den 52-Jährigen zum Leiter der Polizeiinspektion Kusel. Die Amtseinführung fand in der Zehntscheune der Burg Lichtenberg in Thallichtenberg statt. Rund 50 geladenen Gäste waren gekommen.

Maurer folgt damit auf Gerhard Glaser, der bis zu seiner Pensionierung Ende Juni 2019 die Inspektion leitete. Alexander Kunz daraufhin als Vertreter des Inspektionsleiters die Geschicke der Polizeidienststelle, bevor Maurer als neuer Polizeichef nach Kusel kam.

Die Polizeiinspektion Kusel trägt gemeinsam mit ihren Partnern die Verantwortung für die Sicherheit von rund 52.000 Menschen in der Stadt Kusel, der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und dem nördlichen Teil der Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Glan-Münchweiler); der südliche Teil (Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr) wird von der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg betreut. Die Polizeiwache gehört organisatorisch zur Polizeiinspektion Kusel.

Bis Maurer ins Musikantenland wechselte, war der Erste Polizeihauptkommissar mehrere Jahre Leiter der Führungsgruppe der Polizeidirektion Kaiserslautern. Seine Wurzeln hat der 52-Jährige im Saarland. Ende der Achtzigerjahre trat Maurer in den Dienst der Polizei Rheinland-Pfalz. Die Polizeiausbildung schloss er 1990 erfolgreich ab. Es folgten Stationen unter anderem bei der Bereitschaftspolizei, in der Vorderpfalz und seit 2004 im Polizeipräsidium Westpfalz. Privat ist der Vater eines erwachsenen Sohns gerne auf Inlinern oder beim Klettern unterwegs.

Der Polizeipräsident lobte Maurers sehr gute Auffassungsgabe und sein sehr klares und gut abgewogenes Urteilsvermögen. "Er brachte in allen Bereichen konstant überdurchschnittlich gute Leistungs- und Arbeitsergebnisse. Sein Gesamtverhalten war vorbildlich, nachahmenswert und von hohem Verantwortungsbewusstsein geprägt", las Denne aus Maurers ersten Ausbildungsbeurteilung vor. "Ganz offensichtlich haben die Beurteiler von damals Sie schon vor mehr als 30 Jahren absolut richtig eingeschätzt", so der Präsident, und weiter: "Ich könnte all das, was die Kollegen damals ausgeführt haben, auch heute noch so unterschreiben."

Grußworte sprachen der Landrat Otto Rubly, Landkreis Kusel, und David Giesler, Personalratsvorsitzender des örtlichen Personalrats in der Polizeidirektion Kaiserslautern.

In seiner Antrittsrede stellte Maurer die neue stellvertretende Inspektionsleiterin, Anja Simon, vor.

Musikalisch umrahmte das Saxophonquartett des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz die Veranstaltung. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell