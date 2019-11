Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch in Pfarrheim

Pforzheim (ots)

In einem Pfarrheim in Pforzheim-Büchenbronn kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten die Haupteingangstür des Pfarrheimes auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu dem Gebäude. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen, konnten in der Folge einen geringen Bargeldbetrag erbeuten und vorerst unerkannt entkommen. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Markus Beckert, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell