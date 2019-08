Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt

Kreis Euskirchen (ots)

Zwei Verkehrsteilnehmer müssen mit deftigen Strafen rechnen. Sie wurden am vergangenen Sonntag im Rahmen von Verkehrskontrollen in der Eifel mit überhöhter Geschwindigkeit geahndet.

Im südlichen Teil des Kreises Euskirchen wurde ein Motorradfahrer mit 142 km/h in einer 70er Zone gemessen. Einen Pkw-Fahrer erwischten die Ordnungshüter mit 140 km/h, ebenfalls in einer 70er Zone. Das war in beiden Fällen doppelt so schnell wie erlaubt.

Insgesamt wurden im Rahmen der Aktion des sogenannten "Linksrheinischen Qualitätszirkels" 51 Kräder und 122 Kfz mit zu hoher Geschwindigkeit gemessen.

Acht Kradfahrern und fünf Kfz-Führern droht ein Fahrverbot.

Die Polizei Euskirchen wird die Kontrollen fortsetzen.

