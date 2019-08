Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Container Brand

53902 Bad Münstereifel-Iversheim (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag (0.50) setzten bislang Unbekannte Jägerzaunreste in einem offenen Container in der Straße Oberste Kumm in Brand. Die Feuerwehr löscht die Flammen. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

