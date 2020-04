Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen) Auffahrunfall auf der B 34 (23.04.2020)

Gottmadingen, Lkrs. KN (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 14.15 Uhr auf der B 34. Eine 50-jährige VW-Fahrerin fuhr von Gottmadingen in Richtung Bietingen, wollte nach links in eine Zufahrt abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten, da ein Lkw die Einfahrt blockierte. Ein nachfolgender 58-jähriger Fiat-Fahrer erkannte die Situation zu spät und prallte gegen das Fahrzeugheck der 50-Jährigen. Durch den Aufprall wurde die 50-Jährige und ihre Beifahrerin leicht verletzt. Beide nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

