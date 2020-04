Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald/ VS) Verkehrsunfallflucht beim Rathaus (24.04.2020)

Schönwald im Schwarzwald (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag in den frühen Morgenstunden zwischen 03.30 Uhr und 04.45 Uhr beim Rangieren die Außenfassade des Rathauses in der Franz-Schubert-Straße. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Der Sachschaden am Gebäude beträgt rund 1.000 Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Triberg, Tel. 07722 / 1014, in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell