POL-DN: Zeugen nach Messerangriff gesucht

Nachdem ein 28 Jahre alter Mann in der Nacht zu Karnevalssonntag mit einem Messer schwer verletzt wurde, nahm die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen auf. Zeugen, die die Tat beobachtet haben werden gebeten, sich zu melden.

Bereits am Sonntag, den 23.02.2020, wurde mit einer Pressemeldung um Hinweise gebeten ("Zeugenaufruf: Verletzter nach Messerstichen am Dürener Bahnhof"). Zum damaligen Zeitpunkt war lediglich bekannt, dass kurz nach Mitternacht ein durch Messerstiche verletzter Mann am Bahnhof aufgefunden worden war. Ersthelfer hatten ihn bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut, der Verletzte musste noch in der Nacht operiert werden. Im Zuge der intensiven Ermittlungen wurde festgestellt, dass sich die Tat nicht am Bahnhof, sondern in der Nähe vor einem Wettbüro an der Josef-Schregel-Straße ereignet hatte. Hier war das Opfer auf dem Gehweg aus einer Gruppe heraus von einem Mann mit dem Messer angegriffen und verletzt worden.

Die Polizei bittet Zeugen des eigentlichen Tatgeschehens, sich zu melden. Haben Sie etwas beobachtet, das mit der Tat in Verbindung stehen könnte? Bitte wenden Sie sich mit Ihren Hinweisen an die zuständige Sachbearbeiterin unter der Telefonnummer 02421 949-8112. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei jederzeit unter der Nummer 02421 949-6425 zu erreichen.

