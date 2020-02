Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher stört Mittagschlaf eines Ehepaares

Bild-Infos

Download

Hürtgenwald (ots)

Am Dienstagvormittag wurde ein älteres Ehepaar aus ihrem Mittagschlaf gerissen, als ein Unbekannter in ihr Schlafzimmer eindrang.

Gegen 11:00 Uhr wurden die Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses auf der Straße An der Nüllheck bei ihrem Mittagschlaf gestört. Das Ehepaar hatte sich im Schlafzimmer zum Schlafen hingelegt, als der Hausherr durch das Öffnen der Zimmertür geweckt wurde. Im Türrahmen erkannte er eine dunkel gekleidete Person. Diese hatte offenbar nicht mit dem schlafenden Ehepaar gerechnet und flüchtete nach einem Ausruf des Erstaunens in unbekannte Richtung. Der Mann beschrieb die unbekannte Person als circa 165 cm bis 175 cm groß mit korpulenter, kräftiger Statur und dunkler Kleidung. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau gehandelt habe, konnte er nicht erkennen. Die Person war offenbar über eine eingeschlagene Terrassentür in das Haus gelangt. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell