Polizei Düren

POL-DN: Zwei Einbruchsversuche in Jülich und Niederzier

Jülich/Niederzier (ots)

Gleich zweimal versuchten Einbrecher vergeblich in Häuser in Jülich und Niederzier einzubrechen.

Die Hausbewohner eines Reihenhauses in Niederzier-Hambach, auf der Großen Forststraße, stellten am Dienstagnachmittag etliche Hebelspuren an der Hoftür fest. Den Einbrechern gelang es jedoch nicht, diese zu öffnen.

Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es am Dienstag zwischen 16:50 Uhr und 19:40 Uhr in Jülich in der Wendelinusstraße. Hier versuchten Unbekannte vergeblich die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

