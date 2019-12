Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - 24 Einbrüche und Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

In der Nacht von Freitag (06.12.19) auf Samstag (07.12.19) wurde in bislang 24 Fahrzeuge im Bereich Friesischer Berg, bzw. der Westlichen Höhe eingebrochen. Der oder die Täter schlugen zumeist die Fahrer- bzw. Beifahrerscheibe der Fahrzeuge ein. Auf der Exe wurde in elf Fahrzeuge eingebrochen, außerdem waren vier Autos in der Friesischen Lücke, drei in der Marienallee und jeweils eins in der Friesischen Straße, in der Robert-Koch-Straße und am Ochsenmarkt betroffen. Teilweise blieb es bei Sachbeschädigungen, allerdings entstand auch in diesen Fällen ein hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugen der Einbruchstaten. Wer hat in der betroffenen Nacht auffällige Personen auf der westlichen Höhe beobachtet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 mit dem Kommissariat 7 in Verbindung zu setzen.

