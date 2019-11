Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Per Haftbefehl gesuchter Mindener festgenommen

Minden (ots)

Ein wegen Wohnungseinbruch per Haftbefehl gesuchter 46-jähriger Mann aus Minden ist am Dienstag in der Mindener Innenstadt von der Polizei festgenommen worden. Der zudem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeibekannte Mann leistete dabei keinen Widerstand. An dem Einsatz am Scharn gegen 11.15 Uhr waren sowohl uniformierte als auch zivile Einsatzkräfte beteiligt.

Der 46-Jährige war von einem Gericht wegen des Vorwurfs des gemeinschaftlichen Wohnungseinbruchsdiebstahls zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Da sich der Mindener nicht zum Strafantritt meldete, wurde gegen ihn ein Haftbefehl erlassen. Der Mann wurde noch am Nachmittag von der Polizei in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell