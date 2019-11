Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bittet nach Einbruch um Zeugenhinweise

Hüllhorst (ots)

Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Hüllhorster OT Holsen bittet die Polizei um Zeugenhinweise zu den Tätern.

Am Dienstagabend erhielten die Beamten Kenntnis über den Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Am Südhang". Unbekannte waren im Zeitraum Sonntag, 13 Uhr bis Dienstag, 18 Uhr über eine Terrassentür in das Einfamilienhaus eingebrochen und entwendeten daraus unter anderem ein Laptop sowie Schmuck und Bargeld.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei de Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

