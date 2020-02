Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Niederzier-Ellen

Niederzier (ots)

In der Gartenstraße in Niederzier-Ellen gelang es Einbrechern in ein Einfamilienhaus einzubrechen.

Als der Bewohner, der von Samstagmorgen bis Dienstagmittag unterwegs war, zu seinem Haus zurückkehrte, stellte er den vollendeten Einbruch fest. Im Haus wurden sämtliche Räume betreten und durchwühlt. Der oder die Einbrecher hebelten die Tür zum Keller auf und gelangten so ins Haus. Zur Tatbeute konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

