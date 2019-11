Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Bettler bestiehlt Frau

Freiburg (ots)

Ein Bettler hat mutmaßlich am Dienstag, 26.11.2019, in Waldshut in der Parkgarage eines Einkaufsmarktes eine Frau bestohlen. Ein Ehepaar hatte gegen 12:30 Uhr ihre Einkäufe in ihrem Auto verstaut, als ein ungepflegter Mann auf sie zukam und um eine Spende für Taubstumme bat. Als das Ehepaar nicht darauf einging, entfernte sich der Mann. Die Frau sah dann, dass ihre Handtasche nicht mehr wie zuvor am Einkaufswagen hing. Sie stellte dann fest, dass aus einem Geldmäppchen ein hoher Bargeldbetrag fehlte.

