POL-KN: Polizeiposten Meckenbeuren zieht vorübergehend nach Tettnang um

Aufgrund von Renovierungsarbeiten im Rathaus Meckenbeuren, in dem auch der Polizeiposten untergebracht ist, ziehen die Polizeibeamten in der Zeit von 16. August bis 6. September 2019 in die Räumlichkeiten des Polizeipostens Tettnang in der Schloßstraße in Tettnang um. Dort sind die Beamten während der üblichen Öffnungszeiten des Polizeipostens Meckenbeuren ( 8 bis 16 Uhr) auch weiterhin unter der bisherigen Rufnummer 07542 / 9432-0 zu erreichen. Außerhalb dieser Zeiten ist nach wie vor das Polizeirevier Friedrichshafen zuständig.

