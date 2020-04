Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) 7000 Euro Schaden nach Unfall an einer Tiefgaragenausfahrt in der Gerberstraße

VS-Villingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 7000 an einem Renault Clio und an einem 1er BMW ist es am Donnerstagnachmittag an einer Tiefgaragenausfahrt in der Gerberstraße gekommen. Die 29-jährige Fahrerin des Clios wollte gegen 14.20 Uhr aus der Tiefgarage auf die Gerberstraße fahren. Aufgrund eines links geparkten Kleintransporters wurde ihr die Sicht auf die Gerberstraße verwehrt. Als die 29-Jährige trotz der Sichtbehinderung langsam auf die Gerberstraße fuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 1er BMW, dessen 18-jährige Fahrerin sich von links auf der Gerberstraße der Tiefgaragenausfahrt näherte. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

