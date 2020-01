Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bekämpfung der Drogenkriminalität

Hannover (ots)

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag, 28.01.2020, Kontrollen hinsichtlich illegaler Drogengeschäfte im Bereich des Steintorviertels (Mitte) durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt, Drogen aufgefunden und Dealgeld sichergestellt.

Am frühen Nachmittag begannen die Beamten der Polizeistation Raschplatz mit ihren Kontrollen an der Straße Am Marstall und den umliegenden Straßenzügen. Die Zivilfahnder beobachteten dabei Verkaufshandlungen und mehrere Übergaben von Drogen. Insgesamt 14 Beteiligte der mutmaßlichen Drogendeals wurden anschließend kontrolliert und durchsucht. Bei den Durchsuchungen wurden geringe Mengen an Betäubungsmitteln (u.a. Marihuana und Crack) und circa 230 Euro Dealgeld beschlagnahmt. Fünf Strafverfahren wegen unerlaubtem Handel und neun Strafverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Drogen wurden eingeleitet.

Die Polizei wird auch zukünftig zielgerichtete Kontrollen hinsichtlich der Bekämpfung der Drogenkriminalität durchführen, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken. /mr, now

