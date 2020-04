Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Lauben in Bulmke-Hüllen aufgebrochen

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte brachen zwischen Montagabend, 6. April, 19 Uhr, und Dienstagmittag, 7. April, 13.30 Uhr, mindestens vier Gartenlauben in der Kleingartenanlage an der Plutostraße in Bulmke-Hüllen auf. Die Einbrecher stahlen unter anderem Haushaltsgeräte und Werkzeugmaschinen. Zu den entstandenen Sachschäden können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu den Taten oder zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-0

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell