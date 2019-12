Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Crash-Kurs - Die etwas andere Art der Verkehrsunfallprävention

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.12.2019, ab 10:00 Uhr findet an der Berufsbildenden Schule in Neustadt (Aula) die Veranstaltung "Crash-Kurs" statt. Hierzu sind Vertreterinnen und Vertreter der Presse herzlich eingeladen. Das Präventionsprojekt "Crash-Kurs" möchte bei den jungen Teilnehmenden persönliche Betroffenheit erzeugen und den jungen Fahranfängern und Fahrern ein realitätsnahes Gefahrenbewusstsein für zu schnelles Fahren, des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie des Nichtanlegens des Sicherheitsgurtes und der Ablenkung im Straßenverkehr vermitteln. Den Teilnehmenden werden zu Beginn Filmsequenzen und Bilder von einem tödlichen Verkehrsunfall, der sich im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Neustadt unter Beteiligung eines jungen Fahrers ereignet hatte, gezeigt. Anschließend berichten Einsatzkräfte (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Notfallseelsorger, Zeugen, Betroffene) von ihren persönlichen Emotionen und Einsatzbelastungen, mit denen sie bei der Bewältigung dieser Unfalllage zu kämpfen hatten. Im Unterricht werden die Teilnehmenden auf diese Präventionsveranstaltung vorbereitet. Die Nachbereitung erfolgt im Rahmen eines Diskurses mit den Einsatzkräften und durch die eingesetzten Lehrkräfte in den weiterführenden Unterrichtseinheiten.

