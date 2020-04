Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Einbruchsdiebstahl in das Droste-Hüllshof-Gymnasium (24.04.2020)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in das Gymnasium in der Bismarckstraße in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Unbekannte verschafften sich durch Aushebeln eines Bauzauns gewaltsam Zutritt zu der momentan im Umbau befindlichen Schule. Dort entwendeten sie einen Hilti-Abbruchhammer und eine Akku-Bohrmaschine mit Zubehör. Die Höhe des Schadens wird von der Polizei auf rund 2.200 Euro geschätzt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und der Polizei sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 / 477-0, zu melden.

