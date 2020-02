Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Vereinsheim in Reh

Hagen (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen dem 26.02.2020, 19.00 Uhr, und dem 27.02.2020, 08:30 Uhr, in ein Vereinsheim an der Elseyer Straße ein. Die Einbrecher verschafften sich auch Zugang zu einem Nebengebäude, das zu einem zweiten Verein gehört. Am Vereinsheim selbst war die Türklinke abmontiert worden. Im Inneren des Gebäudes hebelten die Täter ein Fenster auf, das zwischen einem Vorraum und einem Hauptraum gelegen ist. Was die Täter als Beute davon trugen, ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise können unter 02331-986-2066 an die Polizei weitergegeben werden.

