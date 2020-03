Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: An üb er einem Dutzend Autos die Seitenscheiben eingeschlagen und daraus Wertgegenstände entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (08./09.03.) wurden zwischen der Schafweide und der Käfertaler Straße vermutlich mit einem Nothammer die Seitenscheiben von 13 geparkten Autos eingeschlagen. Aus den Fahrzeuginnern wurden teilweise Wertgegenstände entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro. Bei der Absuche an den Tatorten wurde in der Käfertaler Straße ein Nothammer aufgefunden und sichergestellt. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/33010 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

