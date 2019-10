Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Hofen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste am Mittwochmorgen eine 18-Jährige ihren Pkw Audi gegen 6.40 Uhr auf der Nördlinger Straße anhalten. Ein 26-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Hyundai auf. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Aalen-Unterkochen: Dachs überfahren

Auf der B 19 auf Höhe der Ausfahrt Unterkochen erfasste ein 55-Jähriger am Dienstagabend gegen 21 Uhr mit seinem Pkw Audi einen die Fahrbahn querenden Dachs. Der Vierbeiner wurde bei dem Anprall getötet; der am Pkw entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Lorch: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Mittwochvormittag einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er einen Pkw beschädigte, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Maierhofstraße abgestellt war. Die Beschädigungen wurden gegen 10.15 Uhr bemerkt. An dem geparkten Fahrzeug wurden weiße Abriebspuren festgestellt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Dienstagnachmittag in der Remsstraße. Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Ford Transits fuhr gegen 16.45 Uhr auf den Golf eines 28-jährigen auf, wodurch in der Folge noch ein BMW ein Renault sowie ein Mercedes aufeinander aufgeschoben wurden. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

