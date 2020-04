Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Diebstahl eines Beatmungsgeräts (20.04.2020)

Konstanz (ots)

Der Polizei Konstanz wurde ein Diebstahl eines Beatmungsgeräts zur Diagnostik von Schlafstörungen gemeldet. Eine Frau hatte das Gerät von ihrem Arzt am Montag erhalten. Zum Bezahlen ihres Parktickets legte sie das Gerät gegen 13.30 Uhr auf den Kassenautomaten im Parkhaus in der Luisenstraße und vergaß es dort. Erst zu Hause bemerkte sie den Verlust und meldete dies in der Arztpraxis. Eine Nachschau durch eine Mitarbeiterin verlief negativ. Das Gerät hat einen Wert von ca. 4.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise über den Verbleib des Beatmungsgeräts geben können, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

