Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Polizeibeamte - Senioren lassen sich nicht beirren

Rhein-Kreis Neuss/Meerbusch (ots)

Immer wieder werden Menschen Betrugsopfer am Telefon. Das Ziel der Betrüger: Geld oder persönliche Daten. Seien Sie vorsichtig bei Anfragen am Telefon, bei fremden Besuchern an der Haustür und auch bei ominösen Anschreiben per Mail oder per Brief.

Schnell abgeblitzt ist allerdings ein Telefonbetrüger, der am Mittwochnachmittag (05.02.) bei einer älteren Dame aus Meerbusch anrief.

Der Unbekannte stellte sich als angeblicher Mitarbeiter der Polizei vor und erzählte die übliche Geschichte von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Als er die über 90-Jährige schließlich fragte, ob sie allein wäre, platzte es aus der aufgeklärten Seniorin heraus. Mit deutlichen Worten erklärte sie dem Mann am anderen Ende der Leitung, dass er sich offensichtlich die "Falsche" für seine Machenschaften ausgesucht hätte. Aufgrund der Berichterstattungen in den Medien wisse sie genau, welche Betrugsabsichten er im Schilde führe. Der Unbekannte beendete das Telefonat abrupt und die Seniorin informierte die "richtige" Polizei.

Im gleichen Zeitraum erhielten noch zwei weitere Senioren aus dem Raum Meerbusch ähnlich gelagerte Anrufe von einem vermeintlichen Kriminalbeamten. Auch hier reagierten die über 80-Jährigen äußerst sensibel. Sie beendeten die Telefonate, als sie den Betrugsversuch bemerkten, so dass die Täter mit ihrem Vorhaben scheiterten. Die Polizei wurde verständigt. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt: Lassen Sie sich nicht am Telefon zur Herausgabe von Geld, Wertsachen oder persönlichen Daten nötigen. Es handelt sich bei solchen Anrufern auf keinen Fall um Polizeibeamte wohlmöglich aber um Telefonbetrüger. Wer derartig kontaktiert wird, sollte einfach auflegen und keinesfalls Auskunft zu persönlichen Daten oder Vermögenswerten geben. Im Zweifelsfall kann man sich Rat bei Bekannten sowie Verwandten suchen oder sich direkt an die Polizei (02131 300-0) wenden.

Weitere Informationen zum Schutz vor Betrügern finden Sie auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

