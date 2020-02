Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neubau der Polizeiwache in Grevenbroich liegt absolut im Zeitplan

Rhein-Kreis Neuss/Grevenbroich (ots)

Die feierliche Grundsteinlegung zum Neubau der Polizeiwache Grevenbroich liegt inzwischen einige Wochen zurück. Dank frühlingshafter Temperaturen und guter Organisation geht es mit den Arbeiten an der Lindenstraße weiter voran. Die Fenster für den Rohbau sind längst bestellt, die Decke für das Obergeschoss ist bereits gegossen.

"Ich freue mich über den stetigen Baufortschritt und die gute Zusammenarbeit mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb in Düsseldorf", so Hans-Jürgen Petrauschke, Landrat und Chef der Kreispolizeibehörde, als er sich gemeinsam mit dem Wachleiter Bernhard Wöltgen persönlich ein Bild von den Baumaßnahmen machte. "Mit der Anmietung dieses modernen Neubaus sorgen wir dafür, dass unsere Polizistinnen und Polizisten ein Dienstgebäude bekommen, das der Personalstärke, Organisation und Ausstattung gerecht wird", so der Landrat weiter.

Das neue Dienstgebäude am "alten" Standort soll, nach gegenwärtigem Stand, im Sommer 2021 bezogen werden. Auf einer Nutzfläche von rund 1060 Quadratmetern werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht zuletzt Besucher deutlich mehr Platz haben als in dem bisher genutzten Gebäude.

Dazu zählen neben den Büros insbesondere auch moderne Umkleide- und Sanitäranlagen.

Seit 1982 wird das aktuelle Dienstgebäude der Wache Grevenbroich für den Polizeidienst genutzt. Die 37 Jahre alte Liegenschaft entsprach schon länger nicht mehr den aktuellen Anforderungen an ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld.

