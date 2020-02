Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Fahrzeugführerin musste von Feuerwehr aus Pkw befreit werden

Neuss (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der Kreuzung B230 / BAB Abfahrt A46 aus Richtung Neuss zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 34-jährige Neusserin mit ihrem Pkw von der Autobahn kommend bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem Pkw eines 60-jährigen Neussers. Dieser hatte die B230 aus Richtung Lüttenglehn in Richtung Holzheim befahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der Neusserin gegen eine Leitplanke und in den dahinter liegenden Straßengraben geschleudert. Die nur leicht verletzte Fahrerin musste durch die Feuerwehr unter Zuhilfenahme von Spezialwerkzeugen aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Neusser Fahrzeugführer erlitt durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus weiter behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, so dass sie durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden mussten. Insgesamt wird der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Der betroffene Kreuzungsbereich wurde über einen Zeitraum von zweieinhalb Stunden durch die Polizei gesperrt.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme versuchte eine unbeteiligte Pkw - Führerin an der Polizeiabsperrung vorbei in den Kreuzungsbereich einzufahren und überfuhr hierbei eine auf der Fahrbahn aufgestellte Nissenleuchte. Die Fahrzeugführerin konnte gestoppt werden und musste neben der Schadensbegleichung vor Ort ein Verwarngeld entrichten. (Kloe / Teß)

