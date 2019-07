Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: B 14, Gem. Luginsland - Reifenplatzer führt zu schwerem Unfall

Aalen (ots)

Am Dienstag gegen 21:25 Uhr befuhr eine 21-Jährige die B 14 von Stuttgart in Richtung Waiblingen mit ihrem PKW Ford Fiesta. Etwa 500 m vor dem Kappelbergtunnel platzte ein Reifen an ihrem Auto und die 21-Jährige verlor die Kontrolle. Das Auto schleuderte nach rechts von der Fahrbahn in die dortige Böschung und überschlug sich mehrmals. Schließlich kam das Auto auf der rechten Fahrspur, auf den Rädern stehend, zum Endstand. Durch die Überschläge wurde das Dach so stark eingedrückt, dass die 21-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen erlitt und eingeklemmt wurde. Sie wurde durch die Feuerwehr Stuttgart, die mit vier Fahrzeugen und 12 Mann ausgerückt war, aus dem Auto gerettet. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Neben zwei Rettungswägen waren mehrere Polizeistreifen an der Unfallstelle im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs musste die B 14 in Richtung Waiblingen bis 23:40 Uhr voll gesperrt werden.

