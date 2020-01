Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrräder auf Straßenbahngleise geworfen - Polizei sucht weitere Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag (18.01.) kurz vor 23 Uhr haben Unbekannte an der Straßenbahnhaltestelle "Blumenstraße" der RNV zwei Fahrräder auf die Gleise geworfen. Der Bahnverkehr war kurzfristig unterbrochen. Ein Zeuge soll es sich um fünf Jugendliche gehandelt haben. Einer davon soll eine auffällige blau/weiße Jacke getragen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Das Polizeirevier Weinheim ermittelt wegen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06201/10030 bei der Polizei zu melden.

