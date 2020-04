Polizei Düren

POL-DN: Unfall zwischen Pkw und Radfahrerin

Linnich (ots)

Am Sonntag kam es auf der L 228 bei Floßdorf zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Diese kam schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Gegen kurz nach 11:00 Uhr befuhr eine junge Frau aus Jülich die L 228 in Richtung Rurdorf. Zeitgleich näherte sich auf der "Große Straße", von Floßdorf aus kommend, eine 79 - jährige Radfahrerin, welche augenscheinlich die vorfahrtsberechtige L 228 queren wollte.

Nach Aussagen der Pkw-Fahrerin und den beiden weiteren Autoinsassen fuhr die Fahrradfahrerin ohne zu bremsen auf die L 228. Die 18-jährige Fahrzeugführerin bremste scharf ab und versuchte auszuweichen. Dies war ihr jedoch nicht mehr möglich, so dass es zu einer Kollision zwischen Pkw und Radfahrerin kam. Diese stürzte und verletzte sich dabei schwer. Das Fahrzeug rutschte in den an die Landstraße angrenzenden Grünstreifen.

Die Polizei konnte zum Unfallhergang vor Ort lediglich die Pkw-Insassen befragen, da die Fahrradfahrerin von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die junge Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt, konnte jedoch vor Ort versorgt werden.

Es entstand ein Sachschaden von circa 5500 Euro.

