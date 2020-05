Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Sachbeschädigung an Fahrzeugen, Parkplatz "Saupferch"

Bad Dürkheim (ots)

Am Vormittag des 02.05.2020, zwischen 06:00 Uhr und 10:15 Uhr, wurde auf dem Waldparkplatz "Saupferch" in Bad Dürkheim von unbekannten Tätern je ein Reifen an zwei dort geparkten Fahrzeugen zerstochen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um graue PKW der Marke Audi und Volkswagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

