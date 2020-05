Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim - Einbruch in Postverteilungszentrum

Freinsheim (ots)

Im Zeitraum vom 30.04.2020, 20:00 Uhr, bis 02.05.2020, 05:55 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter über ein Toilettenfenster in das Postverteilungszentrum in Freinsheim ein. In dem Objekt wurden ca. 30 Pakete geöffnet und deren Inhalte teilweise entwendet. Etwaige Bürotüren oder Tresore wurden nicht angegangen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

