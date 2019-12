Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Zeugen für Raubüberfall gesucht.

Lippe (ots)

Am Mittwochvormittag überfiel ein Mann eine 50-Jährige Auslieferungsfahrerin, nachdem sie Leergut in einer Bäckerfiliale im Bruchweg abgeholt hatte. Gegen 9:30 Uhr stieg sie in ihr Fahrzeug, einen Mercedes-Benz Transporter, den sie auf einem Supermarktparkplatz abgestellt hatte. Plötzlich öffnete sich die Beifahrertür und ein Mann setzte sich auf den Sitz neben ihr. Der ihr Unbekannte bedrohte sie mit einem Messer und forderte Geld. Die Frau gab ihm eine Geldkassette mit Bargeld, woraufhin der Täter zu Fuß flüchtete. Er lief links am angrenzenden Rewe Markt vorbei und verschwand in Richtung Bahnhofstraße. Der Räuber wird folgendermaßen beschrieben: zwischen 25 und 27 Jahren alt, etwa 1,80 bis 1,82 m groß, von schlanker Statur, mit kurzen, dunkelblonden Haaren und einem Dreitagebart. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch. Zur Tatzeit trug er einen hellblauen Kapuzenpullover, blaue Jeans und schwarze Handschuhe. Wenn Sie Hinweise auf den flüchtigen Täter oder zum Tathergang geben können, informieren Sie bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

