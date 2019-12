Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. PKW-Fahrer wird gebeten sich zu melden.

Lippe (ots)

Am (heutigen) Mittwochmittag überquerte eine Frau mit ihren zwei Kindern die Mengersenstraße im Ortsteil Schwalenberg. Dabei wurde ein dreijähriges Kind von einem weißen PKW erfasst und leicht verletzt. Der männliche Fahrzeugführer sprach noch mit den Beteiligten, erkundigte sich nach dem Befinden des Kindes und bat Hilfe an, die jedoch ausgeschlagen wurde. Der Fahrer des PKW wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 in Verbindung zu setzen.

