Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher in Bad Holzhausen aktiv: Unbekannter taucht plötzlich im Garten auf

Preußisch Oldendorf (ots)

Einbrecher haben ihr Unwesen am Dienstagvormittag in Bad Holzhausen getrieben. Eine Bewohnerin eines Hauses unweit des Friedhofes an der Berliner Straße (B 65) hatte die Polizei um kurz nach 11 Uhr per Notruf über einen Unbekannten in ihrem Garten in Kenntnis gesetzt. Wie sich wenig später herausstellte, waren die Kriminellen zuvor schon in ein Wohnhaus in der Siedlung auf der gegenüberliegenden Straßenseite eingestiegen.

Die Anruferin war zunächst durch das Klingeln an der Eingangspforte auf einen etwa 25 Jahre alten Unbekannten aufmerksam geworden. Als sie ihm nicht öffnete, ging der Fremde in Richtung Friedhof davon, um plötzlich durch eine Hecke auf dem Grundstück der Frau wieder aufzutauchen. Als die zum Handy griff, bemerkte dies der dunkle Arbeitskleidung tragende Mann und verschwand umgehend. Die Frau konnte weiterhin beobachten, wie unmittelbar danach ein größeres weißes Fahrzeug, möglicherweise ein Bulli, auf der Bundesstraße davon fuhr. Zudem sprach die Zeugin von möglichen weiteren Mittätern. Der Unbekannte war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte dunkle, kurze Haare und einen dunklen Bart. An dem Fahrzeug fiel der Frau eine Beschriftung samt einer Telefonnummer auf.

Bei dem offenbar zuvor verübten Einbruch in ein Haus im Bereich der Straße Babel erbeuteten die Diebe Schmuck und Uhren. Zuvor hatten sie sich über ein geöffnetes Schlafzimmerfenster Zutritt verschafft. Als die Bewohner gegen 11.15 Uhr nach Hause kamen, bemerkten sie, wie ein Mann den Garten fluchtartig verließ. Auch hier fiel die dunkle Bekleidung, insbesondere die mit auffällig gelben Streifen versehene Jacke, des Einbrechers auf.

Eine Fahndung der Polizei nach den Unbekannten samt ihrem mutmaßlichen Fluchtfahrzeug brachte keinen Erfolg. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die im genannten Bereich ergänzende Beobachtungen zu dem Fahrzeug gemacht haben. Hinweise werden erbeten unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell