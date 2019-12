Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Parkscheinautomat gesprengt- Täter festgenommen Gemeinsame Pressemeldung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)In der Nacht von Sonntag, 08.12.2019, auf Montag, den 09.12.2019, sprengte ein Mann einen Parkscheinautomaten in der Bischof- Janssen- Straße in Hildesheim und flüchtete anschließend vor der Polizei. Er konnte in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Anschließend stellte sich heraus, dass sein mitgeführtes Fahrrad gestohlen und er im Besitz von Falschgeld sowie Betäubungsmittel war.

Den Ermittlungen zufolge meldete gegen 03:15 Uhr eine Sicherheitsfirma ein Alarm an einem Parkscheinautomaten in der Innenstadt. Nach dem Eingang der Meldung wurden sofort mehrere Streifenwagenbesatzungen entsandt. Polizeibeamte stellten in der Nähe des Tatortes eine Person fest, die sich verdächtig verhielt. Sie sprachen den Mann an, der daraufhin sofort flüchtete. Die Einsatzkräfte konnten den 42-jährigen Mann nach kurzer Zeit in einem Gebüsch entdecken und festnehmen. Der Mann und seine mitgeführten Gegenstände wurden der hiesigen Dienststelle zugeführt. Bei der Kontrolle der Gegenstände und der Durchsuchung der Person stellte sich zudem heraus, dass das mitgeführte E-Bike im Oktober 2019 als gestohlen gemeldet wurde. Außerdem fanden die Polizeibeamten eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie zwei "falsche" Geldscheine.

Der Mann befindet sich zurzeit im polizeilichen Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern zurzeit noch an.

