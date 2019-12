Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH-(kri)- Bereits am Freitag, 06.12.2019, stiegen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Martin-Luther-Straße und in eine Doppelhaushälfte in der Elsa-Brandström-Straße in Bad Salzdetfurth ein.

In der Martin- Luther- Straße hebelten die Täter zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr ein Fenster auf und stahlen aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine hochwertige Goldkette. In die Wohnräume der Doppelhaushälfte gelangten die Täter, indem sie die Kellertür aufhebelten. Auf ihrer Flucht nahmen sie Schmuck und Bargeld als Beute. Die Tatzeit liegt hier zwischen 08:30 Uhr und 20:00 Uhr.

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen dem 06.12.2019, 17:00 Uhr, und dem 08.12.2019, 19:30 Uhr. Unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Elsa- Brandström- Straße auf, betraten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter 05063-901-0 melden.

