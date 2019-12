Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Diebstahl eines E-Bikes

Hildesheim (ots)

Sarstedt - Am Bürgerpark (al) Am Sonntag, 08.12.19, in der Zeit von 10:00 -15:30 Uhr verschafft ein unbekannter Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem verschlossenen Fahrradunterstand. Dann bricht er das Speichenschloss eines dort abge-stellten E-Bikes in einem Wert von ca. 2500 EUR auf und entwendet dieses. Wer im genannten Tatzeitraum im Nahbereich eine verdächtige Person mit einem blauen E-Bike beobachten konnte und Angaben zu dieser Person machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850.

