Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ahrbergen - Diebeszug durch Scheune eines Gehöfts

Hildesheim (ots)

Ahrbergen - Hildesheimer Straße (al) In dem Zeitraum von Samstag, 07.12.19, 20 Uhr bis Sonntag, 08.12.19, 10:20 Uhr verschafft sich vermutlich ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einer Scheune auf dem Hof des Geschädigten. Hier scheint er nach Diebesgut zu suchen. Unter anderem vergeht er sich an einem auf dem Hof stehenden Pkw und einem in der Scheune abgestellten Quad. Letztlich entwendet er ein Mountainbike aus einem der Räume und entfernt sich unerkannt. Wer Hinweise zum möglichen Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

