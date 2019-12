Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Heyersum - ED in Einfamilienwohnhaus

Hildesheim (ots)

Heyersum (al) In der Zeit von Samstag, 07.12.19, 20:15 Uhr bis Sonntag, 08.12.19 10:15 Uhr sind ein oder mehrere unbekannte Täter über die Kellertür in ein Einfamilienwohnhaus Im Kreuzfeld eingebrochen. Das Wohnhaus war aufgrund vorübergehender Abwesenheit der Eigentümer zur Tatzeit unbewohnt. Den Einbruch entdeckte ein das Haus betreuender Nachbar. Die Täter haben im gesamten Haus nach Beute gesucht. Ob und in welcher Höhe Diebesgut erlangt werden konnte, ist noch nicht ermittelt worden. Der Schaden an der Kellertür beläuft sich auf ca. 500 EUR. Wer Hinweise zu möglichen Tätern oder auffälligen Fahrzeugen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

