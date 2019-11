Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A62/Kusel, Reichlich Sprit abgezapft

Kusel (ots)

Auf dem Parkplatz Potzberg haben sich in den vergangenen Tagen Spritdiebe herum getrieben. Wie der Polizei am Donnerstag gemeldet wurde, haben Unbekannte aus einem Sattelzug 400 Liter Liter Diesel abgezapft. Der Fahrer hatte auf dem Parkplatz an der A62 seine Nachtruhe verbracht. Vor der Weiterfahrt am frühen Morgen bemerkte er den Diebstahl. Von der nächtlichen "Abzapf-Aktion" hatte er nichts mitbekommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Zeugen, denen in der fraglichen Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen ist - eventuell auch Fahrzeuge, mit denen mit Diesel gefüllte Kanister abtransportiert wurden - werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 3534-0 bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern zu melden.

