Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wildunfall der besonderen Art

Meisenheim (ots)

Eine böse Überraschung erlebte eine Fahrzeughalterin am Mittwochmorgen. Als sie an ihren am Tag zuvor geparkten PKW zurückkehrte, stellte sie frische Unfallschäden fest. Nachdem die Dame zudem Verschmutzungen im Fahrzeuginneren feststellte, verständigte sie die Polizei. Dies wurde ihrem 15 Jahre alten Sohn zum Verhängnis. Im Rahmen der Ermittlungen kam nämlich heraus, dass dieser den Wagen in der Nacht unberechtigt an sich genommen und gefahren hatte. Während dieser Fahrt hatte der junge Mann einen Wildunfall. Da der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und den Wagen unberechtigt an sich nahm, muss er sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

